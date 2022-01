Diese Dinge helfen gegen Schnarchen

Das Piano Anti-Schnarchkissen wird vor allem beim Zungengrundschnarchen (Zunge rutscht in den Rachen, häufigster Grund für Schnarchen) angewendet. Es bringt Ihren Kopf im Schlaf durch die spezielle Form sanft in Seitenlage und sorgt dafür, dass auch die Zunge in eine geeignete Position rutscht.