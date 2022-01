Ein Neuer, ein Abgang: Spieler-Rochade bei Admira

Im Zuge der intensiven Zusammenarbeit mit dem deutschen Drittligisten wechselt Hausjell zu den „Kickers“. Der 22-Jährige kam 2009 in die Südstadt, durchlief sämtliche Nachwuchsteams und feierte am 11. Februar 2018 sein Bundesliga-Debüt gegen Rapid. Dabei gelang ihm gleich der erste seiner insgesamt vier Treffer in Österreichs höchster Spielklasse (41 Spiele).