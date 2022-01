Nach Interview-Eklat: Lukaku gesteht Fehler ein

Chelsea-Stürmer Romelu Lukaku hat laut einem Medienbericht in einem Gespräch mit seinem Trainer Thomas Tuchel eingeräumt, dass sein kontroverses Fernseh-Interview in Italien ein Fehler war. Wie der TV-Sender Sky Sports am Dienstag berichtete, wird der belgische Fußball-Nationalspieler Chelsea in den beiden Transferfenstern in diesem Winter sowie im Sommer nicht verlassen. Der Club aus der englischen Premiere League hat sich bisher noch nicht zu der Unterredung geäußert.