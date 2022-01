Polizei oder Behörde? Wirrwarr bei 2-G-Kontrolle

Die Polizei kontrolliert täglich: Die Einhaltung von 2-G oder ob die Maske auch getragen wird. Allerdings nur im Rahmen des Streifendiensts oder bei fallweisen Schwerpunktaktionen. Auch das Bundesheer kümmert sich nur in Ausnahmesituationen darum, so zum Beispiel am Salzburger Flughafen. Die grundsätzliche Zuständigkeit liegt nach wie vor bei den Gesundheitsbehörden, also den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften oder dem Magistrat der Stadt Salzburg. Nachdem deren Personaldecke aber seit Beginn der Pandemie stark strapaziert wird, helfen Polizei oder Bundesheer aus.