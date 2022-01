Eislauf-Wunsch sorgt für Begeisterungswelle

„Ich bin mit Eislaufen und Eisdisco groß geworden. Wir müssen unseren Kids in Waidhofen doch bitte auch wieder was bieten, vor allem in Zeiten wie diesen“, klagte eine Mutter aus Waidhofen an der Thaya in sozialen Medien. Sie entfachte damit ein Feuer – eine Onlinepetition zählte 750 Unterzeichner innerhalb eines Tages.