Schock für G.G. Anderson: Gesicht gelähmt

„Kann da unmöglich singen“

Im Spital bekam der Schlagerstar die niederschmetternde Diagnose: Gesichtslähmung. In der Folge muss der Sänger nun drei TV-Shows absagen, in denen er sein neues Album „Wenn in Santa Maria“ vorstellen wollte. „Ich kann da unmöglich singen“, seufzte der 72-Jährige, „sonst denken die Leute, ich komme aus der Geisterbahn.“