Tirol: Silvesterkracher forderten drei Verletzte

Wie jedes Jahr war der Jahreswechsel auch heuer wieder mit Feuerwehr- und Rettungseinsätzen verbunden. In Weerberg wurde ein 19-Jähriger an beiden Augen verletzt, sein Vater an der Stirn. In Innsbruck musste die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand löschen, der zum Glück glimpflich endete. In Achenkirch wurde ein 42-Jähriger von einer Batterie im Gesicht verletzt. Und in Kematen wurde wegen eines Silvesterkrachers eine Wohnung vom dadurch entstandenen Feuer zerstört.