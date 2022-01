Teurer Filmspaß aus Österreich

So weit, so gut. Sofort habe ich reingeklickt, um zu sehen, was geboten wird. Als Netflix-Junkie kam ich auf der Plattform auch gleich gut zurecht, denn sie ist sehr ähnlich aufgebaut. Einige Filme stachen mir ins Auge, neben Neuheiten wie „Sargnagel“ gibt es auch Klassiker wie „Indien“. Aber aus meiner Sicht schlägt nichts „Wilde Maus“ mit Josef Hader - also draufgeklickt! Das digitale Ausleihen des Films kostet auf WatchAUT 4,90 Euro für 48 Stunden - nicht grade günstig. Leihen ist aber die einzige Option, denn ein Abo, wie es sonst alle Streamingdienste haben, gibt es nicht. Im Fall von „Wilde Maus“ musste ich noch dazu feststellen, dass ich als Abonnent von Amazon Prime günstiger aussteige, hier kostet das Leihen des Titels nämlich nur 3,99 Euro.