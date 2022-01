Veganer Monat als weltweiter Neujahrsvorsatz

#diezukunftgestaltenwir

Vor einiger Zeit initierte die „Kronen“ Zeitung unter diesem Hashtag einen inhaltlichen Schwerpunkt zum Thema Nachhaltigkeit. Weiterhin fordern wir von der Politik Mut und Durchsetzung bei zentralen Fragen zur Herkunftsbezeichnungspflicht, dem sinnvollen Kreislauf der Lebensmittelproduktion und ein Ende von Rabattschlachten an der Supermarkttheke. Aber auch wir selbst werden als Konsumenten in die Pflicht genommen, und müssen erkennen, dass wir für die Produkte unserer Bauern auch faire Preise zahlen müssen. Mit unserer Teilnahme am diesjährigen „Veganuary“ möchten wir in diese Richtung ein Zeichen setzen, denn jeder noch so kleine Schritt ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft.