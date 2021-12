Freche Kriminelle auf Beutezug im Bezirk Gmünd

Direkt an der Bundesstraße in Langegg bei Schrems schlugen in einem Hofladen dreiste Diebe am Christtag zu. Nicht nur, dass die Verdächtigen die Handkassen inklusive Bargeld stahlen – die Kriminellen rissen, wohl um ihre Spuren zu verwischen, auch die montierte Überwachungskamera aus der Verankerung.