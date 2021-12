Sohn (31) würgte aus „Rache“ die eigene Mutter

Wilde Szenen spielten sich am Christtag in einem Wohnhaus in Blindenmarkt im Bezirk Melk ab. Ein stark alkoholisierter 31-Jähriger rastete völlig aus, trat die Eingangstür zum Elternhaus ein und ging auf seine Mutter (67) los. Nur das beherzte Eingreifen des Vaters verhinderte wohl Schlimmeres – Festnahme!