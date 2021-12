Wohnung in Vollbrand: Mann rettet sich aus Fenster

Großeinsatz für die Feuerwehren Velden, Lind, Rosegg, Augsdorf und Kerschdorf. Etwa 60 Mann mussten am Freitag zu einem Wohnungsbrand nach Velden ausrücken. Dort ist ein elektrischer Heizkörper in Flammen aufgegangen. Kurz später stand das gesamte Wohnzimmer in Vollbrand.