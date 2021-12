Lorenz-Dittlbacher: Chefredaktion statt „ZiB 2“

Schon länger wurde es vermutet, jetzt ist es offiziell: Die bisherige „ZiB 2“-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher wird die neue Chefredakteurin von ORF III. Diese Entscheidung gab ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in Abstimmung mit seinem designierten Nachfolger Roland Weißmann am Mittwoch bekannt. Die 47-jährige Lorenz-Dittlbacher folgt in ihrer neuen Funktion Ingrid Thurnher nach, die mit 1. Jänner 2022 zur ORF-Radiodirektorin aufsteigt.