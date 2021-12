Bürgermeister Georg Willi auf stürmischer See

Als grüner Rad-Bürgermeister können Sie nicht zufrieden sein mit dem, was in der Stadt an Radwegen umgesetzt wurde, oder?

Mir ist das Tempo zu langsam. Es geht immer um Planung und Geld. Die Planungen haben wir, der Radweg nach Natters ist in Bau, jener am Südring kommt nächstes Jahr, für beide stehen 1,4 Mio. € bereit. Zwischen Sillmündung und Kettenbrücke ist der Lückenschluss geplant. Oft hängen solche Projekte an der Zustimmung von Privaten, Vereinen oder von den ÖBB. Die gute Nachricht ist: Wir werden 15 Einbahnstraßen für den Radverkehr öffnen.