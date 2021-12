Steirischer FPÖ-Landtagsklub legt Finanzen offen

Größter Brocken: Werbung

Der „größte Brocken“ mit gut 87.000 Euro bzw. 28,5 Prozent ging laut Kunasek in die Öffentlichkeitsarbeit - sprich in Werbung in Printmedien und Radio. 17 Prozent bzw. gut 51.000 Euro wurden für Hilfsaktionen und Unterstützungsleistungen in den Bereiche Sport, Jugend, Kultur, Soziales, Behindertenwesen und Tierschutz aufgewendet. Klug versicherte auf APA-Nachfrage, dass kein Geld in Burschenschaften geflossen sei und Kunasek ergänzte: „Ich bin kein Burschenschafter, aber wenn es in diese Richtung Spenden gegeben hätte, hätten wir auch kein Problem damit.“