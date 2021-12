Sturm-Zugang: „Leiberl-Jäger“ als Hoffnungsträger

„Ich hab zu hundert Prozent gespürt, dass Sturm mich haben will. Das ist das Wichtigste. Denn man sollte das Augenmerk in meinem Alter auf Perspektive, auf mögliche Spielzeit legen. Nicht darauf, was man vielleicht woanders bei einem größeren Verein hätte verdienen können“, verblüfft der 19-Jährige mit dieser weitsichtigen, bodenständigen Aussage. Angebote dürfte der Salzburger einige gehabt haben. „Auch aus besseren Ligen aus dem Ausland“, so der Fan von Real Madrid. „Einmal in Spanien zu spielen, wäre für mich das Größte“, sagt der leidenschaftliche Hobby-Fotograf.