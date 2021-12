Expertin betont: „Pandemie steigert Aggression“

Weil er „etwas gegen Blaulichtorganisationen hat“, rammte ein Buslenker am Montag einen Notarztwagen in St. Johann und ging mit einem Messer auf einen Sanitäter los. Am Donnerstag attackierte ein 27-Jähriger seine Schwester und deren Lebensgefährten in Innsbruck mit einem Messer. Die „Krone“ berichtete. Auch auf Corona-Demos kommt es regelmäßig zu Ausschreitungen. Als Laie kommt man zu dem Schluss, dass es immer mehr Aggression in der Gesellschaft gibt. Doch stimmt das?