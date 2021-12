Ab 15.30 Uhr LIVE: RB Leipzig gegen Bielefeld

Interessante Beispiele sind auch Hoffenheim als Vierter oder Eintracht Frankfurt als Siebenter. Die beiden Trainer Sebastian Hoeneß und Oliver Glasner standen in der jüngeren Vergangenheit schon schwer in der Kritik. Nun folgten der kurzfristige Umschwung und Siegesserien, schon geht es wieder um Europa und sogar den Sprung in die Champions League. „Ich sehe den deutschen Fußball, die Bundesliga sehr spannend, sehr attraktiv, extrem intensiv“, sagte Glasner. Sein Team bot beim 5:2 gegen Leverkusen und dem 3:2 in Gladbach zuletzt entsprechende Beispiele.