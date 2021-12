Salzburg schickt Familien extra lange in Isolation

Bekommt ein Kind in Salzburg heute einen positiven Coronatest, muss die ganze Familie in Quarantäne – und das bis über die Weihnachtsfeiertage. Konkret für 14 Tage schickt das Land Salzburg Haushaltskontakte neuerdings in Isolation. Freitesten ist erst nach zehn Tagen möglich. Zwischen mehrfach Geimpften und Ungeimpften wird dabei nicht unterschieden. In Quarantäne muss man zwar nur, wenn weiterhin Kontakt mit der infizierten Person besteht – gerade bei kranken Kindern geht Abstand halten in den eigenen vier Wänden aber nicht.