Millionenstarke Unterstützung für Austria Lustenau

Austria Lustenau ist dem Bau eines neuen Stadions einen Schritt näher gerückt. Wie die in der 2. Fußball-Liga an der Spitze liegenden Vorarlberger am Mittwoch bekannt gaben, beschloss die Landesregierung einstimmt die 50-Prozent-Finanzierung des Projekts. Das Land komme damit für 8,4 Millionen Euro auf. Ausbezahlt wird ab 2024 in vier jährlichen Tranchen, die Zwischenfinanzierung wird die Gemeinde übernehmen. Laut Zeitplan soll der Baubeginn im Frühjahr 2023 erfolgen.