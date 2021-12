Impfgegner forderte zu Gewalt gegen Polizisten auf

Der 35-jährige Steirer sei nach diversen Gewaltaufrufen auf Social-Media-Plattformen ausgeforscht worden. Der Mann hatte offenbar am Samstag in einem Posting dazu aufgefordert, Leute zusammenzutrommeln und gemeinsam mit Baseballschlägern auf die „feigen Kiwara-Schweine“ loszugehen, hieß es am Mittwoch in der Aussendung der Landespolizeidirektion. Der Verdächtige gestand und bedauerte offenbar seine Wortwahl.