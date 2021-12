Ab 18.30 Uhr LIVE: Gladbach gegen Frankfurt

Eintracht Frankfurt feierte zuletzt ein spektakuläres Schützenfest gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Team von Trainer Oliver Glasner besiegte am Sonntag den Tabellendritten mit 5:2 nach einem 0:2-Rückstand. Martin Hinteregger und Co. gehen somit mit einer breiten Brust in das Duell mit ihrem Ex-Trainer …