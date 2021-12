Bleibt Wieland am Ende gar fix Trainer des LASK?

Er selbst gab keine Prognosen ab. Gespräche habe es noch keine gegeben, so Wieland. „Mir war wichtig, dass ich mich auf die Arbeit konzentriere. Dass wir in die Spur finden international und national. Jetzt werden wir sehen.“ In 19 Pflichtspielen unter seiner Leitung holte der LASK im Schnitt 1,89 Punkte. Auf die Frage, ob er sich eine Fix-Anstellung als Cheftrainer verdient habe, winkte der vormalige Thalhammer-Assistent ab. „Das müssen andere entscheiden. Ich denke, dass ich mein Bestes gegeben habe. Auch wenn es immer Dinge gibt, die man besser hätte machen können.“