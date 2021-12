Covid-Leugner statt böse Ausländer: FPÖ sattelt um

„Platter und Kurz haben Österreich und Tirol ruiniert“

Ja, das politische Klima im Land wird leider immer aggressiver. Auch das hat Platter im großen „Krone“-Interview festgestellt. Und ja, vor allem die FPÖ trägt einen großen Teil dazu bei. Die FPÖ-Aussendung beweist leider einmal mehr, dass wir an einem politischen Tiefpunkt angelangt sind. Da wird mit unseriösen Beschuldigungen um sich geworfen und jeden zweiten Tag ein Rücktritt gefordert. „Platter und Kurz haben Österreich und Tirol ruiniert, es ist Zeit, dass alle Beteiligten endlich dorthin gehen, wo sie hingehören – in die politische türkis-schwarze Wüste, weit fern von jeglicher Bevölkerung“, warf Abwerzger abschließend in seiner Aussendung noch nach.