Drei weitere bestätigte Fälle von Omikron in Tirol

Reiserückkehrer aus Südafrika begab sich in Selbst-Quarantäne

Die betroffene Person in letzterem Fall sei aus Südafrika zurückgekehrt und habe sich bereits umgehend nach der Einreise in Quarantäne begeben. Bisher waren in Tirol drei Fälle bestätigt worden, die nach einer Reise in den Süden Afrikas aufgetreten waren.