Diskussion über satte Gehälter von TVB-Obmännern

„Komplexität Innsbruck mit 38 Gemeinden“

Innsbruck Tourismus weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass er „aufgrund der Verbandsgröße (flächenmäßig und budgetär der zweitgrößte Verband in Tirol), der Komplexität (38 Gemeinden plus Stadt Innsbruck), der Internationalität (2019: 55% der Gäste waren nicht deutschsprachig), der Anzahl der Sitze in beteiligten Unternehmen und der Unternehmensgröße kaum mit anderen Verbänden in Tirol vergleichbar“ ist. „Dementsprechend kann auch der personelle Einsatz und der Umfang der Haftung unseres Obmanns mit anderen TVB nicht in Relation gesetzt werden - ungeachtet der Tatsache, dass wir die Entschädigungen von Obmännern anderer Verbände nicht kennen“, schreibt GF Karin Seiler.