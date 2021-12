Marachs Kreuzfahrt in Richtung Karriereende

Während hierzulande Frau Holle fleißig die Betten schüttelt, genießt Oliver Marach die karibische Sonne. „Ich bin mit meiner Familie auf einer Kreuzfahrt. Wir sind gerade in Santo Domingo“, sprudelt der Tennis-Pro aufgeräumt ins Handy und schickt der „Steirerkrone“ umgehend Fotos aus dem Paradies. Zeit für seine zwei Töchter und Herzblatt Jessie wird der Grazer künftig noch mehr haben. Denn das Karriereende ist in Stein gemeißelt, sofern der 41-Jährige nicht in den Brunnen der ewigen Jugend plumpst und im Jänner von Turniersieg zu Turniersieg eilt.