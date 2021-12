Gleisdorfer wollen wieder in die Spur finden

Die Herbstmeisterschaft haben sich die Gleisdorfer in der Regionalliga Mitte ganz anders vorgestellt. Erst in der siebenten Runde konnte man den ersten Sieg feiern. Am Ende der Hinrunde schaute nur der zwölfte Tabellenplatz heraus. Sportdirektor Gerald Kainz war bei uns im Studio der 3. Liga zu Gast.