Preissprung geplant beim Anwohnerparken

Masterplan ruhender Verkehr in Ausarbeitung

Das Büro der grünen Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl bestätigt entsprechende Vorarbeiten: „Wir haben uns dazu in einem ersten Schritt die Kosten in verschiedenen Städten im Vergleich angeschaut, um zu sehen, wo Innsbruck liegt. Im Folgenden wird im Rahmen des Masterplanes ruhender Verkehr überlegt, wie hier mehr Kostenwahrheit hergestellt werden kann.“