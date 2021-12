Real, Bayern & Co.: Salzburgs mögliche CL-Gegner!

Sie sind so weit gekommen, wie noch kein anderes rot-weiß-rotes Team zuvor - Red Bull Salzburg steht in der K.-o.-Phase der Champions League und darf sich im Achtelfinale auf einen ganz großen Namen als Gegner freuen! Wenn am kommenden Montag die Duelle der 16 besten Teams der heurigen Champions-League-Saison ausgelost werden, bekommen die „Bullen“ in jedem Fall einen prominenten Top-Klub „vorgesetzt“, (gefährlicher) Außenseiter ist man wohl gegen jeden …