Harte Gegner für U19 in Eliterunde für EM 2022

In der U19 war Österreich für die zweite Qualiphase aus Topf vier gezogen worden und erwischte mit den Spaniern gleich den wohl stärksten Gegner aus Topf drei. Mit den Dänen und Russen kommen zwei Gruppensieger der ersten Qualiphase hinzu. Dort erreichte Österreich in seiner Gruppe hinter Ungarn Platz zwei. Gespielt wird die Eliterunde im März in Spanien. Die EM steigt ab 18. Juni in der Slowakei.