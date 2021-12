„Schröcksnadel ist eine literarische Erscheinung“

Clemens Hellsberg, 17 Jahre lang Chef der Wiener Philharmoniker, fiedelte für sein jüngstes Projekt nicht auf der Geige, sondern hämmerte (gemeinsam mit Sportjournalist Josef Metzger) stattdessen in die Tastatur. Das Ergebnis: ein Buch mit dem Titel „Schröcksnadel“, das das Leben und Wirken des schillernden Ex-ÖSV-Präsidenten mannigfaltig, teils durchaus kritisch, zu beleuchten versucht. Rechtzeitig zur Erscheinung des Buches (am 10. Dezember im Seifert-Verlag) traf krone.at-Sportchef Michael Fally Hellsberg und Schröcksnadel zum launigen Doppel-Talk. Erfahren Sie hier, in Teil eins des TV-Interviews, unter anderem, warum „Schröcksnadel eine literarische Erscheinung“ ist und ob er sich vom Vergleich zu Goehtes „Faust“ getroffen fühlt. Teil zwei des Interviews folgt demnächst.