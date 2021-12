Weizenmangel bereitet Mühlen und Bäcker Sorgen

Viele Exporte und eine niedrige Ernte

Als ausschlaggebend erweist sich auch die Knappheit in Österreich. Die Qualität der Ernte sei zwar ausgezeichnet, „aber wetterbedingt von der Menge heuer bis zu 15 Prozent unter dem Durchschnitt“. All das verursache eine Spannung am Markt: „Während wir sonst mühelos 10.000 Tonnen Weizen kaufen, müssen wir uns für die Beschaffung von 1000 Tonnen gerade richtig ins Zeug legen“, erklärt Stallberger, der mit Österreichs größter Mühlengruppe die Farina-Mühle in Graz-Raaba betreibt.