Schlangenbefall: Versehentlich Haus niedergebrannt

Weil er davon ausging, Schlangen durch Rauch vertreiben zu können, hat ein Mann im US-Staat Maryland sein Haus versehentlich niedergebrannt. Der Feuerwehrsprecher von Montgomery County, Pete Piringer, twitterte am Freitag, es werde angenommen, dass die für die Rauchentwicklung im Keller vom Hausbesitzer entzündeten Kohle zu dicht an brennbaren Materialien gelegen hätten. Bei dem dann entstandenen Großbrand sei das Haus - bereits am 23. November - komplett zerstört worden.