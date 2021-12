„Rivalisierende Gruppen“: Wie sicher ist Wörgl?

Bürgermeisterin sieht kein ständiges Problem

Stadtchefin Wechner betont, dass man „grundsätzlich kein Problem“ mit flanierenden Jugendlichen habe. Es sei aber zutreffend, dass sich öfters Gruppen zusammenrotten würden. Auch kleinere Drogendeals, nicht selten in Tiefgaragen, kämen vor. „Ich bin diesbezüglich immer wieder mit der Polizei in Kontakt.“ Bedroht fühlen müsse man sich in Wörgl aber nicht. Dennoch wurde die Stadtpolizei kürzlich von vier auf sechs Bedienstete aufgestockt, im Jänner kommt eine Polizistin hinzu.