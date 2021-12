Faustschlag statt Handshake: Basket-Ass zuckt aus

Prügel statt Handshake: Eine irre Szene nach einem Highschool-Match sorgt in der US-Basketballwelt für Empörung. Als die Spieler der Nevada High School Cubs und der Carlisle High School Wildcats sich nach dem Spiel abklatschten, brannten einem Wildcats-Crack die Sicherungen durch: Er schlug einem Gegenspieler zunächst in den Bauch und dann voll ins Gesicht. Das Opfer blieb ohnmächtig liegen, es kam zu einer wilden Rudelbildung. Die alarmierte Polizei nahm den 17-jährigen Angreifer fest. Was zum Auszucker des jungen Basketballers führte, ist nicht bekannt.