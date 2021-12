„Letzter Ausweg!“ Ex-Katar-WM-Mann im Hungerstreik

„Ich bin in einen Hungerstreik getreten, weil dies für mich der letzte Ausweg war, nachdem mir die Chance auf ein faires Verfahren verwehrt wurde. Mir wurde die Chance verwehrt, gehört zu werden, mir wurde die Chance verweigert, mich zu äußern, und schließlich wurde ich inhaftiert, während mein Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Ich wurde eingesperrt, um sicherzugehen, dass ich nichts sage, dass ich nicht spreche, dass ich mich nicht verteidige, dass ich die wahre Geschichte hinter dem, was mir passiert ist, nicht enthülle. Es ist schwer und ich fühle, dass mich das schwächt, aber dies ist mein letzter Ausweg und ich werde es durchziehen, bis meine Unschuld bewiesen ist. Denn so sind die Dinge, ich bin unschuldig und habe nichts falsch gemacht.“