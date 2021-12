Ljubicic: „Das habe ich selbst nicht geglaubt!“

„Nicht die letzte Station von Baumgart“

Dank seines immensen Laufpensums gewann er schnell das Vertrauen von Trainer Steffen Baumgart, der im Sommer von Paderborn gekommen war. In der deutschen Medienwelt wird der 49-Jährige aufgrund seiner emotionalen Art schon als „Klopp von Köln“ bezeichnet. Was Baumgart jedoch nicht gerne hört. „Was ihn besonders macht, ist seine Ehrlichkeit. Er spricht direkt an, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Wenn wir was nicht gut machen, dann kann er schon laut werden. Auf Kleinigkeiten, wie genau in den Fuß spielen, legt er sehr viel Wert“, beschreibt Ljubicic seinen „Boss“. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir so einen Trainer in Köln haben. Ich glaube nicht, dass das seine letzte Station sein wird.“