Starke Saison! Schwazer peilen das Play-Off an

Mit 38 Punkten liegt der SC Schwaz an der Tabellenspitze der Regionalliga Tirol. Trainer Akif Güclü kann bislang mit der Leistung seiner Jungs mehr als zufrieden sein. Das Play-Off im Früjahr ist für die Schwazer natürlich in Reichweite. In den letzten vier Spielen sollten aber noch zwei Siege her.