Diese Weihnachtsdeko bringt Kates Kids zum Lachen

Christbäume für George, Charlotte und Louis

Im Jahr 2018 gab Kates Mama in einem Interview mit ‘The Telegraph‘ bekannt, dass sie und ihr Ehemann Michael sich dafür entschieden haben, so viele Christbäume wie nur möglich in ihrem Haus in Berkshire, Südostengland, zu haben. So auch in den Zimmern ihrer Enkelkinder, „damit sie diese selbst schmücken können“.