Ein Podestplatz für England ist Vicis großer Traum

Einst im ÖSV-Future-Team mit Egger

Die stand im ÖSV-Future-Team mit Junioren-Weltmeisterin Magdalena Egger. Ehe sie 2017 den Verband wechselte, für Großbritannien antritt. Wie das geht? Ihr Vater Alexander wuchs als Diplomatensohn in der halben Welt auf, ist in London geboren. Er hat durch seine Vorfahren eine enge Bindung an Zell am See, wo er seinen Zweitwohnsitz hat. „Ich bin 1991 aus beruflichen Gründen von London nach Österreich übersiedelt“, erzählte Alex Palla. Victoria wurde 2001 in Mödling geboren, mit drei war sie in Zell in der Skischule. „Ich bin mit ihr 13 Jahre lang im Winter jeden Donnerstag von Wien nach Zell gependelt, dort hat sie bei Gidi Gruber im Skiclub trainiert, Samstag, Sonntag ist sie die Rennen gefahren.“