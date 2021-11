Kinder-Stich im Salzburger Marionettentheater

Wo normalerweise die Marionetten Klein und Groß begeistern und unterhalten, sollen ab der kommenden Woche Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren vor dem Coronavirus geschützt. Im Marionettentheater in der Schwarzstraße entsteht eine eigene Impfstraße für die Kleinen. Immunisiert wird dabei ausschließlich mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Dieses wurde am Donnerstag von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA für die ab Fünfjährigen zugelassen. Die Dosis wird dabei an die Kinder angepasst.