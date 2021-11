Ab 15.30 Uhr LIVE: Dortmund im Hit gegen Wolfsburg

BVB bejubelt Haaland-Rückkehr

Die Nachricht von der unerwartet frühen Rückkehr von Goalgetter Erling Haaland sorgt bei den zuletzt leicht geplagten Fans von Borussia Dortmund für Aufatmen. Coach Marco Rose bremste die Haaland-Euphorie am Freitag allerdings etwas. „Es wird maximal auf einen Kurzeinsatz hinauslaufen“, meinte der ehemalige Salzburg-Trainer. „Erling hat sich gut entwickelt in den letzten Tagen!“ Der nicht nur beim CL-Aus in Lissabon so schmerzlich vermisste Angreifer steht überraschend schnell vor seinem Comeback und ist damit auch für das mit Spannung erwartete Bundesligaduell gegen Bayern München eine Woche später eine Option. Neun Tore in sechs Liga-Saisonspielen lautet die beeindruckende Bilanz des Norwegers. Sein bis dato letztes Pflichtspiel für den BVB hatte er am 19. Oktober in der CL bei Ajax Amsterdam gemacht. Beim 1:3 am Mittwoch bei Sporting konnte der stets emotional mitfiebernde 21-Jährige wegen einer Hüftbeugerverletzung nur zuschauen.