Wohnhausbrand in Fohnsdorf fordert Todesopfer

Um an den unter dem Dach liegenden Brandherd zu gelangen, musste von der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz mit Einreißhaken, Äxten und Motorsägen das Dach geöffnet werden. Bis in die frühen Morgenstunden kämpften acht Atemschutztrupps gegen die Flammen und konnten ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäude verhindern, was gelang.