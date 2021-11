Tirolerin schwerst verletzt: Schlug Freund zu?

Verdächtiger in Gewahrsam

Der 34-jährige Österreicher wurde an Ort und Stelle festgenommen und befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam. Er selbst habe nach Angaben der Polizei die Rettung alarmiert. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Weitere Ermittlungen zum Tathergang sind derzeit im Gange.