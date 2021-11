Gewalttätige Mädchen-Gruppe quälte Jugendliche

Das ist nicht alles: Einer Jugendlichen sollen sie am 29. März Haare ausgerissen und eine Zigarette an ihrer Wange ausgedrückt haben. In einem weiteren Raub-Fall sollen sie ein Sackerl Süßigkeiten und zwei Dosen Energydrinks erbeutet haben. Sie sollen auch weitere Jugendliche bedroht und geschlagen haben - damit diese nicht zur Polizei gehen.