Verletzt! Hinteregger fehlt Glasner gegen Belgier

Eintracht Frankfurts Coach Oliver Glasner muss in der Fußball-Europa-League am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Royal Antwerpen wegen einer Fußprellung auf ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger verzichten. „Er fällt definitiv aus“, sagte Glasner am Mittwoch. Hinteregger hatte bereits im Bundesligaspiel bei Freiburg (2:0) am vergangenen Sonntag gefehlt.