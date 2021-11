Opposition will SPÖ aufs Glatteis führen

Um in Punkto Elementarpädagogik mehr Druck auf die steirischen Regierungsparteien auszuüben, will die Opposition zu einem Trick greifen: FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos bringen das „Visionspapier Elementare Bildung“ der steirischen Roten als Initiative in den Landtag ein - laut ÖVP-Landesrätin Juliane Bogner-Strauß sind die Visionen ihrer Koalitionspartner kaum realisierbare und finanzierbare Vorhaben.