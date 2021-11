Freddie Mercury: Eine Stimme für die Ewigkeit

Unvergessen seine Auftritte im Duett mit Diva Montserrat Caballé (†2018), mit der er sich auf Augenhöhe in den Musik-Olymp sang. Außer Frage ohnehin sind alle Hits mit Brian May, Roger Taylor und John Deacon (gemeinsam sind sie heute über eine halbe Milliarde Euro schwer). Und unbestritten - nicht nur für Fans: Am 24. November 1991 verstummte auch ein Stück Musikgeschichte