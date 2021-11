Doppeltes Gehalt? Dortmund tut alles für Haaland

Die Ausganglsage: Haalands Vertrag bei Dortmund läuft bis Sommer 2023. Per Aktivierung einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel könnte der Superstriker für kolportierte 75 Millionen schon im kommenden Sommer gehen. Das will Dortmund offenbar mit allen Mitteln verhindern. Dafür sind die Klubbosse offenbar bereit, an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen. „Sky“ berichtet von ca. 17 Millionen Euro, die Haaland künftig bei der Borussia verdienen könnte. Damit würde er die bisherigen Klub-internen Primi Marco Reus und Mats Hummels geradezu brachial übertrumpfen. Die beiden Routiniers sollen jährlich etwa zehn Mille kassieren.